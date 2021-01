Vídeo mostra policiais abrindo caminho para invasão de trumpistas ao Capitólio

Internautas questionam nas redes sociais se a fraca segurança no Congresso dos EUA, que permitiu a entrada de invasores no local, não teria sido intencional edit

247 - Circula nas redes sociais um vídeo no qual policiais do Capitólio aparecem supostamente abrindo caminho para que os manifestantes apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadissem o Congresso norte-americano nesta quarta-feira (6).

Internautas questionam a fraca segurança do local em um dos dias mais importantes do país nos últimos tempos: a certificação de Joe Biden como próximo presidente dos EUA pelos congressistas.

"A 'falha' da segurança do Congresso americano só pode ter sido intencional", escreveu, por exemplo, o advogado Augusto de Arruda Botelho.

A polícia abriu os portões do Capitólio. Ela participa do golpe. https://t.co/MTHl7LhTIQ January 6, 2021

