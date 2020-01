Vídeo: o momento em que o avião cai no Irã

De acordo com a mídia iraniana, citada pela Reuters, todos os passageiros a bordo morreram com a queda edit

Sputinik – Foram publicadas as primeiras imagens que mostram a queda do avião ucraniano Boeing 737, que caiu nesta quarta-feira (8) perto do aeroporto de Teerã.

Após a confirmação do acidente do avião que caiu logo após a decolagem do aeroporto de Teerã, supostas imagens da queda da aeronave circularam pelas redes sociais.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj — Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020

#URGENTE. Avião Boeing 737 com 180 pessoas cai perto do aeroporto de Teerã momentos após a decolagem. Primeiro vídeo da queda. ​