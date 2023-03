(Vídeo) Tiroteio deixa mortos em igreja na Alemanha

Apoie o 247

Agência RT - Sete pessoas morreram e pelo menos sete ficaram gravemente feridas após o início de um tiroteio em um salão das Testemunhas de Jeová no distrito de Alsterdorf, em Hamburgo, de acordo com vários relatos da mídia alemã. A polícia foi chamada ao local por volta das 21h, horário local.



Os policiais ordenaram que qualquer pessoa na área “procure abrigo em um prédio imediatamente” e os moradores locais fiquem em casa enquanto procuram os criminosos.



Os serviços de emergência estão tratando as vítimas no local. Uma “operação policial maior” está em andamento em Alsterdorf na noite de quinta-feira, twittou a polícia de Hamburgo.



O número de suspeitos ainda não foi divulgado.

