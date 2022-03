Visa e Mastercard suspendem operações na Rússia

Apoie o 247

Do RT - As empresas de cartões internacionais Mastercard e Visa anunciaram que estão encerrando todas as operações e desconectando os bancos russos de seus sistemas de pagamento devido a sanções relacionadas à guerra em andamento de Moscou na Ucrânia.

A Visa Inc. anunciou na noite de sábado que estava “imediatamente” começando a “trabalhar com seus clientes e parceiros na Rússia para encerrar todas as transações com a Visa nos próximos dias”.

"Lamentamos o impacto que isso terá em nossos valiosos colegas e nos clientes, parceiros, comerciantes e portadores de cartões que atendemos na Rússia”, disse Al Kelly, presidente e CEO da Visa.

A Mastercard tomou uma decisão semelhante que seguiu sua “ação recente para bloquear várias instituições financeiras da rede de pagamento Mastercard, conforme exigido pelos reguladores em todo o mundo”.

