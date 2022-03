Visita da Coroa Britânica à Jamaica é marcada por protestos: "reparação social e econômica"

Apoie o 247

247 - A visita do Príncipe William e sua esposa Catherine, Duquesa de Cambridge, à Jamaica, nesta terça-feira, 22, foi marcada por protestos.

Lideranças jamaicanas rejeitam a visita da Coroa Britânica à ilha caribenha e pedem reparação pelos danos históricos causados pelo imperialismo. Barbados rompeu relações com a rainha Elizabeth no ano passado, se tornando uma república dentro da Comunidade Britânica de Nações, e há indicações de que a Jamaica siga caminho semelhante, segundo o jornal inglês The Independent.

Uma carta aberta de uma coalizão de políticos jamaicanos, líderes empresariais, músicos e outros profissionais da Rede de Advogados foi entregue ao Alto Comissariado britânico. O documento lista 60 razões pelas quais a monarquia britânica deve compensar a Jamaica para comemorar seus 60 anos de independência.



O grupo não está apenas buscando dinheiro -- eles querem “reparação social e econômica”, como “construir hospitais adequados para nós, fornecer e garantir que nossos filhos sejam educados até o nível universitário e garantir que a terra seja distribuída igualmente”, explicou Opal Adisa, signatária da carta, acrescentando que um pedido de desculpas seria apenas o “primeiro passo para a cura e a reconciliação”.

A Rede de Advogados reforçou: “Não vemos razão para comemorar 70 anos da ascensão de sua avó ao trono britânico porque sua liderança e a de seus antecessores perpetuaram a maior tragédia de direitos humanos na história da humanidade”. E pede "um pedido de desculpas pelos crimes britânicos contra a humanidade, incluindo, mas não limitado, à exploração do povo indígena da Jamaica, o tráfico transatlântico de africanos, a escravização de africanos, indentureship e colonização”.

A realeza recebeu os pedidos de separação em primeira mão durante a atual visita, cancelando um evento em Belize, no fim de semana, em meio a protestos. A imprensa internacional também informa que mais manifestações são esperadas na Jamaica nos próximos dias.

