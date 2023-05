Visita do presidente sul-coreano a Washington confirma que país é dependente dos EUA, diz Global Times

Apoie o 247

247 - "Parece que o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol vê ou identifica a Declaração de Washington como a maior conquista de sua visita aos EUA. Ele a descreveu, com linguagem apaixonada, como um compromisso 'sem precedentes' dos EUA. A Declaração de Washington, emitida após a conversa de Yoon com o presidente dos EUA, Joe Biden, tem dois conteúdos principais: o estabelecimento de um novo Grupo Consultivo Nuclear (NCG) e a próxima visita de um submarino de mísseis balísticos nucleares dos EUA à Coreia do Sul, pela primeira vez em mais de 40 anos. Diz-se que fortalece a 'dissuasão estendida' contra a Coreia do Norte", escreve o Global Times em editorial.

Segue o texto completo:

"Em outras palavras, Yoon quer trazer de volta um "guarda-chuva nuclear" dos EUA. No entanto, em comparação com os vários presentes que ele trouxe para os EUA e o custo para os interesses da Coréia do Sul nesta visita, esse "guarda-chuva nuclear" parece irrealista e só trará novos riscos. Não só não é um relatório de conquistas para o público doméstico na Coreia do Sul, mas também é altamente provável que acenda uma nova rodada de tensão na Península Coreana. Seu lado oculto - visando a China - também é um perigo potencial para a Coreia do Sul. Diante do retorno de Yoon dos Estados Unidos, os sul-coreanos lúcidos ficarão preocupados e não podem ficar encantados.

Alguns meios de comunicação dos EUA descreveram a declaração como "uma folha de figueira" (usada para esconder o embaraço) para os EUA dissuadir a Coreia do Sul de se tornar nuclear, mas seu impacto negativo na Coréia do Sul é obviamente mais do que isso. É cheio de ironia chamá-la de "conquista diplomática" ou "a vitória do governo de Yoon". Em vez de dizer que recebeu um compromisso sem precedentes com a proteção nuclear, é claro que perdeu sua autonomia sem precedentes.

O verdadeiro "vencedor" é Washington. Quase não tem custo, e apenas com uma declaração de pouca utilidade prática, trocou a "substância" dos EUA pela "cara" da Coreia do Sul. O governo Yoon queria "compartilhamento nuclear", mas os EUA não afrouxaram sua postura e a Coréia do Sul não teve voz na tomada de decisões nucleares. Elevar o mecanismo de diálogo nuclear irregular a um mecanismo regular e enviar regularmente submarinos nucleares da classe Ohio implantados em Guam para a Coreia do Sul é mais um conforto psicológico para a Coreia do Sul, mas para o Nordeste da Ásia é como convidar um lobo dentro de casa.

A causa raiz da questão nuclear de longa data na península está nos EUA. Se a Coreia do Sul realmente quer uma sensação de segurança, precisa instar os EUA a adotar uma atitude mais responsável na formulação de sua política em relação à Coreia do Norte e trabalhar com todas as partes para promover o processo de desnuclearização da península.

Trazer a energia nuclear dos EUA para a península inevitavelmente criará fortes estímulos na Coreia do Norte e exacerbará ainda mais o dilema de segurança na península coreana. A segurança da península é indivisível e a segurança conjunta é a escolha inevitável para alcançar uma paz duradoura. A Coreia do Sul está realmente no caminho errado. Nesse sentido, as lições aprendidas com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia são profundas.

Com a visita de seu presidente aos EUA, a Coreia do Sul não conquistou a autonomia que esperava. Em vez disso, os EUA ganharam um controle ainda mais profundo sobre o país. Isso está mais claramente refletido na Declaração Conjunta dos Líderes em Comemoração do 70º Aniversário da Aliança entre os Estados Unidos da América e a República da Coreia, emitida no mesmo dia da Declaração de Washington. A posição da declaração sobre questões regionais e internacionais está totalmente de acordo com o tom de Washington em termos de conteúdo e linguagem. Embora seja chamada de declaração conjunta, a Coreia do Sul é apenas signatária. A declaração conjunta fala ambiguamente da chamada "coerção econômica" e mais uma vez mencionou "paz e estabilidade no Estreito de Taiwan". Ser signatário de tal declaração conjunta prejudicará a confiança mútua com a China.

Na coletiva de imprensa conjunta após a reunião entre Joe Biden e Yoon, o lado dos EUA falou quase exclusivamente sobre como essas "conquistas" promoveriam os interesses dos EUA, e os jornalistas estavam mais preocupados com os assuntos internos dos EUA. Alguns internautas descreveram os interesses da Coreia do Sul como equivalentes ao ar nesta coletiva de imprensa. Isso, sem dúvida, tornou a menção de Yoon de uma "verdadeira aliança global" na coletiva de imprensa ainda mais estranha.

Recentemente, houve relatos na mídia de que a Casa Branca "pediu" a Seul que pressionasse os fabricantes de chips sul-coreanos a não aumentar as vendas de chips para a China quando a China investigasse a empresa americana Micron Technology, para impedir que as empresas coreanas aproveitassem a lacuna deixada no mercado por empresas norte-americanas. Este é um verdadeiro reflexo da relação EUA-Coréia do Sul. Anteriormente, a Coréia do Sul falava sobre as "relações diplomáticas com quatro grandes potências", mas agora se tornou completamente unilateral em relação aos EUA, e é inevitável que perca o equilíbrio e até se perca.

A American Newsweek publicou um artigo durante a visita de Yoon aos EUA, sugerindo que "é hora de uma OTAN do Leste Asiático", defendendo a chamada "OTAN econômica" baseada em valores democráticos com os EUA, Japão, Coréia do Sul e Taiwan da China região, que é uma proposta maliciosa e astuta de quem vê que os EUA "controlam" a Coreia do Sul. A crescente dependência da Coreia do Sul em relação aos EUA é a vulnerabilidade que os EUA aproveitaram. Alguns disseram que, de todos os governos da história da Coreia do Sul, o governo Yoon pode ser o menos independente em relação aos EUA, e esta visita aos EUA sem dúvida confirma essa avaliação".

