Vítima de estupro coletivo na Índia, influencer brasileira mostra ferimentos e desabafa: 'não desejo a ninguém'

"Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar", contou Fernanda Santos edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na noite de sexta-feira (1), a influencer brasileira Fernanda Santos e seu marido Vicente Barbera foram vítimas de um ataque brutal enquanto acampavam no distrito de Dumka, na Índia. O casal, conhecido por suas viagens de motocicleta e por compartilhar suas aventuras nas redes sociais, foi alvo de um grupo de criminosos, informa o g1.

Fernanda Santos relatou, em detalhes chocantes, ter sido vítima de um estupro coletivo cometido por sete homens. Em um relato emocionado, ela descreveu o horror da experiência: "Algo aconteceu com a gente que não desejo a ninguém. Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia”, disse Fernanda.

continua após o anúncio

O casal, que estava em uma jornada de motocicleta em direção ao Nepal, decidiu acampar em Dumka antes de seguir viagem. No entanto, durante a noite, foram surpreendidos pelo grupo. Após o violento episódio, Fernanda e Vicente receberam atendimento médico e prontamente denunciaram o crime às autoridades policiais. Segundo informações da embaixada do Brasil em Nova Déli, três suspeitos foram presos até o momento, em uma operação para identificar e prender os responsáveis pelo ataque.

🇮🇳🇧🇷Brasileira Sofre Estupro Coletivo na Índia.

A brasileira, de Goiânia, Fernanda Santos e o seu companheiro espanhol Vicente Barbera

do canal “@vueltaalmundoenmoto” foram atacados em sua passagem pela Índia, Vicente foi agredido a marteladas e Fernanda foi estuprada por sete… pic.twitter.com/dJ4qqj70gX continua após o anúncio March 3, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: