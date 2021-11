"Vitória de Lula poderá ser golpe mortal na extrema direita global", diz a deputada europeia Joana Mortágua

Joana Mortágua, portuguesa do Bloco de Esquerda, ainda ressaltou que do golpe contra Dilma Rousseff (PT) saiu a prisão do ex-presidente e a vitória do Bolsonaro, transformando o Brasil num “laboratório da extrema direita na Europa e no Mundo” edit

247 - Durante ato em Madri (Espanha) com o ex-presidente Lula (PT), a deputada europeia Joana Mortágua, portuguesa do Bloco de Esquerda, destacou que a vitória do petista nas eleições brasileiras de 2022 contra Jair Bolsonaro poderá ser o golpe mortal na extrema direita global.

“A possibilidade de Lula se candidatar às eleições no Brasil significa destruir o laboratório de extrema direita em que o Brasil se tornou e dar um golpe na extrema direita no mundo, e um alento de esperança para esquerda [...] e mostrar que as alianças progressistas são possíveis”, disse.

Ela ainda ressaltou que do golpe contra Dilma Rousseff (PT), através do impeachment sem crime de responsabilidade em 2016, saiu a prisão do ex-presidente e a vitória do Bolsonaro, transformando o Brasil num “laboratório da extrema direita na Europa e no Mundo”.

