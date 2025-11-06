Vitória de Mamdani inflama a onda de esquerda contra a direita na Europa

Reuters - A ascensão meteórica de Zohran Mamdani à prefeitura de Nova York encorajou partidos de esquerda em toda a Europa, mostrando que uma agenda assumidamente radical poderia ajudar a reverter a tendência contra as forças de direita em seus países.

Partidos de Londres a Berlim aplaudiram Mamdani, um autoproclamado socialista democrático de 34 anos, cujos vídeos virais e a promessa de controle de aluguéis e taxação dos ricos em uma cidade vista como um farol do capitalismo global tocaram o coração dos eleitores.

Partidos como o A Esquerda, da Alemanha, e os Verdes, da Grã-Bretanha, esperam ganhar impulso com a vitória de Mamdani, sinalizando que não diluirão suas políticas nem se deixarão arrastar para o campo de batalha da direita em torno da imigração.

Isso também pode servir de reflexão para partidos de esquerda tradicionais, como o Partido Trabalhista britânico, que despencou nas pesquisas desde sua vitória esmagadora nas eleições do ano passado, e o Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD).

Zack Polanski, que este ano se tornou o primeiro líder judeu e assumidamente gay do Partido Verde da Inglaterra e do País de Gales, tem sido comparado a Mamdani pelo uso das redes sociais e por seus apelos a um imposto sobre a riqueza para reduzir a desigualdade.

Um Polanski eufórico disse à Reuters que a vitória de Mamdani mostra que "a esperança triunfou sobre o ódio".

"Isto é importante - não apenas porque é importante para Nova Iorque, mas na verdade acho que tem repercussão em todo o mundo. Trata-se de melhorar a vida das pessoas, reconhecendo a desigualdade que existe tanto no coração de Nova Iorque, como, francamente, em grande parte do mundo."

"E isto significa dizer: vamos reduzir as contas das pessoas e taxar os multimilionários e bilionários", disse Polanski, cujo partido subiu nas sondagens depois de ter conquistado apenas quatro assentos em 2024.

O custo de vida é uma preocupação central na Grã-Bretanha, onde a inflação dos preços dos alimentos, por exemplo, atingiu 19% em março de 2023, a maior em 45 anos, e a ministra das Finanças, Rachel Reeves, sinalizou "escolhas difíceis" e possíveis aumentos de impostos no futuro.

A ESQUERDA QUER GANHAR MOMENTO

Em um cenário político polarizado, o partido A Esquerda da Alemanha foi uma surpresa nas eleições federais de fevereiro e espera consolidar seu bom desempenho nas eleições locais do próximo ano, incluindo na capital, Berlim. Assim como outros partidos de esquerda europeus, seus membros visitaram Nova York durante a campanha.

“Os problemas que as pessoas em Nova York enfrentam são muito semelhantes aos que ouvimos nas casas das pessoas aqui na Alemanha. Os aluguéis são inacessíveis e os preços de alimentos, eletricidade, aquecimento e transporte público estão subindo mais rápido do que os salários”, disse Jan van Aken, líder do partido A Esquerda da Alemanha, à Reuters.

"Estamos em contato próximo com Zohran Mamdani e sua equipe e aprendendo uns com os outros. Sua campanha é como um modelo para as eleições do ano que vem em Berlim", disse ele em um e-mail. "A vitória de Zohran Mamdani nos dá impulso."

Prestes a se tornar o primeiro prefeito muçulmano de Nova York e o mais jovem desde 1892, as postagens de Mamdani nas redes sociais repercutiram em ambos os lados do Atlântico, entre os eleitores afetados pela inflação crescente e pelos serviços públicos sobrecarregados desde o início da pandemia.

"Vou congelar... o seu aluguel", disse Mamdani aos nova-iorquinos depois de mergulhar nas águas geladas de Coney Island em janeiro, vestido com terno e gravata.

A esquerda alemã também defende o controle de aluguéis e o transporte público gratuito ou fortemente subsidiado, e usa uma mensagem direta. "Estamos enfrentando os ricos. Ninguém mais está fazendo isso", dizia um de seus cartazes de campanha.

Os esquerdistas na França, que se prepara para as eleições presidenciais de 2027, também se inspiraram.

"Finalmente, uma lição para a esquerda em todo o mundo: não é diluindo o liberalismo econômico que vencemos, mas sim combatendo-o com unhas e dentes", escreveu Manon Aubry, do partido de extrema-esquerda França Insubmissa (LFI), no X.

FOCO NO CUSTO DE VIDA

Questionado sobre quais lições os partidos de esquerda deveriam tirar da vitória de Mamdani, Polanski disse que o custo de vida era o fator mais importante e que os partidos progressistas precisavam oferecer soluções reais para o problema.

Partidos tradicionais mais consolidados também se animaram com a vitória de Mamdani.

"Para nós, do SPD, isso significa que devemos nos concentrar ainda mais no que está no cerne do nosso trabalho: políticas sociais para a maioria da sociedade", disse a parlamentar do SPD, Rasha Nasr, à Reuters.

O SPD, embora ainda no poder, obteve seu pior resultado desde a Segunda Guerra Mundial nas últimas eleições.

"Na última campanha eleitoral federal, tentamos com muita frequência participar de debates que, a essa altura, eram praticamente impossíveis de vencer com base em fatos, por exemplo, em relação à política de imigração."

Philipp Koeker, cientista político da Universidade de Hanover, afirmou que isso demonstra que os partidos que desejam vencer eleições "ou não querem perder eleitores para a extrema-direita populista devem se ater às suas principais pautas e apresentar suas próprias soluções para os problemas atuais, em vez de imitar a extrema-direita adotando políticas anti-imigração".

Tendo vencido com uma agenda radical, Mamdani enfrentará desafios para colocar suas promessas em prática. O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou cortar o financiamento da cidade de Nova York. Alguns, inclusive em Wall Street, esperam e acreditam que Mamdani não conseguirá impor mudanças drásticas.

“Agora vem a parte difícil”, disse James Schneider, ex-diretor de comunicação estratégica do Partido Trabalhista sob a liderança de Jeremy Corbyn.

"Transformar essa maioria eleitoral em poder real — melhorando vidas a partir da Prefeitura e, ao mesmo tempo, transformando seu exército de 100.000 voluntários em organizadores comunitários em todos os bairros da cidade."