Vitória no Arizona deixa os democratas a um assento do controle do Senado

O controle do Senado agora dependerá de disputas em Nevada e Geórgia edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O democrata Mark Kelly derrotou o republicano Blake Masters nesta sexta-feira (11) para conquistar uma vaga no Senado dos Estados Unidos no Arizona, uma disputa que deixou os democratas a uma cadeira na batalha pelo controle da Casa com mais duas eleições a serem decididas.

A vitória de Kelly, ex-astronauta cuja esposa, Gabby Giffords, sobreviveu a uma tentativa de assassinato quando era legisladora dos EUA, significou que os democratas alcançaram o empate de 49 a 49 na disputa pelo Senado.

O controle do Senado agora dependerá de disputas em Nevada e Geórgia. O partido de Biden evitou tendências históricas limitando suas perdas nas eleições de meio de mandato de terça-feira, chocando os republicanos que esperavam grandes ganhos.

Os democratas precisavam de mais um assento para o controle, já que a vice-presidente Kamala Harris pode dar o voto de desempate.

Quanto à Câmara, até agora os republicanos garantiram pelo menos 211 dos 218 assentos de que precisam para obter a maioria, enquanto os democratas venceram 199. Muitas das disputas em que os vencedores ainda não foram determinados estão no Arizona, Califórnia e Washington.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.