Vladimir Putin chega a Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Rússia, Vladimir ùtin, chegou nesta sexta-feira a Pequim para participar da cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022.

É a "primeira visita ao exterior do ano" de Putin, diz a Central Chinesa de Televisão. O presidente da China, Xi Jinping, fará com seu colega russo o primeiro encontro presencial com um líder mundial em quase dois anos.

Na véspera de sua viagem à China, o presidente russo escreveu um artigo destacando que as relações entre os dois países são modelo de eficiência e responsabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder russo enfatizou que a Rússia e a China "são vizinhos próximos ligados por tradições seculares de amizade e confiança". "Apreciamos muito que as relações russo-chinesas de parceria abrangente e cooperação estratégica, entrando em uma nova era, tenham alcançado um nível sem precedentes e se tornaram um modelo de eficiência, responsabilidade e aspiração para o futuro", observou Putin.

Ressaltou que "os princípios básicos e as diretrizes para o trabalho conjunto foram definidos por nossos países no Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa, cujo vigésimo aniversário comemoramos no ano passado". "Estes são, em primeiro lugar, igualdade, consideração dos interesses uns dos outros, liberdade de circunstâncias políticas e ideológicas, bem como de vestígios do passado. Estes são os princípios que estamos construindo consistentemente ano após ano no espírito de continuidade para aprofundar nosso diálogo político. Apesar das dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus, estamos nos esforçando para construir dinamicamente a capacidade de parcerias econômicas e expandir os intercâmbios humanitários", escreveu o líder russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE