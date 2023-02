"Vocês são a linha de frente de nossa defesa coletiva", diz Biden a aliados do Leste Europeu

Presidente dos EUA se reuniu com os líderes do Bucareste 9 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu na quarta-feira que a Otan defenderá "cada centímetro" de seu território e descreveu a suspensão pela Rússia do tratado histórico de controle de armas nucleares Novo Start como um "grande erro".

>>> Conselho da Federação Russa aprova suspensão do acordo nuclear Novo Start, mas país deve seguir respeitando limites

"É um grande erro", disse Biden sobre a decisão de Putin na chegada para a reunião antes de encontrar em Varsóvia com os líderes do Bucareste 9, grupo de países da Otan que se juntaram à aliança militar ocidental após serem dominados a dissolução da União Soviética.

Na abertura da reunião, Biden reafirmou o compromisso dos EUA com a segurança da região.

"Como flanco oriental da Otan, vocês são a linha de frente de nossa defesa coletiva", disse Biden.

"Vocês sabem melhor do que ninguém o que está em jogo neste conflito. Não apenas pela Ucrânia, mas pela liberdade das democracias em toda a Europa e ao redor do mundo". (Com Reuters).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.