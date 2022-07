Vox, da extrema direita espanhola, gasta R$ 559 mil em filme com ataques contra Lula

Documentário do partido extremista espanhol, aliado de Jair Bolsonaro no campo internacional, foi financiado com recursos públicos do fundo cultural do país edit

247 - O partido espanhol de extrema direita Vox usou cerca de 100 mil euros (cerca de R$ 559 mil) do fundo do Ministério da Cultura Espanha para financiar um documentário com ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto no Brasil. De acordo com o jornal El País, o filme 'Desenmascarando al Foro de São Paulo' foi lançado em 2021 e tem como um dos protagonistas o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair Bolsonaro (PL), principal adversário do petista no pleito de outubro.

"Estão falando na rua que Lula é livre, [que] é perseguido politicamente, quando sabemos que ele é o protagonista do maior escândalo de corrupção da história do Brasil", diz Eduardo em um trecho do documentário. Além dele, outras figuras ligadas à extrema direita da América Latina aparecem no filme desferindo ataques contra Lula.

Ainda conforme a reportagem, o objetivo da produção é criticar o Foro de São Paulo --alvo constante de ataques feitos por Jair Bolsonaro e seus seguidores pelo fato de agregar partidos políticos e organizações de esquerda latino-americanas, embora tenha sido estabelecido sob a justificativa oficial de promover "estudos e desenvolvimento de atividades políticas, sociais e culturais".

O Vox, que propõe acabar com os chamados "gastos políticos", conseguiu reduzir em 50% os subsídios aos empregadores e sindicatos, mas não renunciou a fazer uso dos recursos públicos quando lhe convém.

Em julho do ano passado, o presidente do partido, Santiago Abascal, criou a sua própria fundação, batizada de "Disenso", que já recebeu cerca de 92 mil euros (R$ 514 mil) por meio de recursos públicos, e espera receber 112 mil euros (R$ 627 mil) até o final deste ano.

