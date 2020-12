Vulcão Etna, na Itália, expele destroços flamejantes no ar e cria fontes de lava (vídeo)

A intensidade da erupção aumentou do nível médio para o alto, com fontes de lava se elevando, às vezes, até 100 metros no céu edit

Sputnik - Este domingo (13) à noite, o vulcão Monte Etna, na ilha da Sicília, entrou em erupção, produzindo fluxos de lava e espalhando materiais vulcânicos a centenas de metros no ar, com cinzas e fumaça cobrindo os arredores.

O vulcão, de 3.329 metros de altura, é o maior da Europa e considerado o segundo mais ativo do mundo após o Monte Kilauea, no Havaí (EUA), e entrou em erupção às 21h20, hora local (17h20, horário de Brasília), no domingo (13), após um terremoto de magnitude 2,7. Este foi um dos 17 terremotos registrados na área nas últimas 24 horas.

A intensidade da erupção aumentou do nível médio para o alto, com fontes de lava se elevando, às vezes, até 100 metros no céu, enquanto uma coluna de cinzas atingiu cinco quilômetros no céu do Mediterrâneo.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

O Monte Etna é aproximadamente 2,5 vezes a altura do infame Monte Vesúvio perto de Nápoles. Por isso, não é surpreendente que a explosão inicial tenha sido ouvida em toda a região da Calábria, no sul da península italiana.

O vulcão é situado no topo de uma costura entre as placas tectônicas africana e eurasiana, o que o torna particularmente ativo. Durante uma erupção potente no dia 16 de março 2017, foram vitimadas dez pessoas.

O vulcão tem uma tendência a demonstrar atividade durante o período de Natal. Em 2018, a erupção cobriu as cidades e aldeias na área circundante, forçando o fechamento do aeroporto local.

