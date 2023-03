Xi Jinping conclui visita de Estado à Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, deixou a Rússia na manhã desta quarta-feira (22), e viajou de volta para a China, depois de encerrar uma visita de Estado à Rússia. informa a Xinhua.

Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Birô Político e diretor do Escritório Geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e diretor do Gabinete do Comissão Central de Relações Exteriores, Qin Gang, conselheiro de estado e ministro das Relações Exteriores, e outros funcionários acompanharam Xi no retorno à China no mesmo avião.

O vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshenko e outros altos funcionários russos ofereceram uma cerimônia de despedida no aeroporto.

