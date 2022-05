Xi Jinping: a Liga Comunista da Juventude deve ser corajosa na autorrenovação

O presidente chinês salientou que a Liga deve explorar novas ideias e novos modelos para a construção de suas organizações de base conforme as mudanças do trabalho e da vida edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, afirmou nesta terça-feira (10) que a Liga da Juventude Comunista da China (CYLC, em inglês) deve ser corajosa na autorrenovação e se tornar uma organização avançada que siga estreitamente o Partido e esteja na vanguarda dos tempos.

O líder chinês proferiu um importante discurso ao participar da cerimônia em comemoração ao 100º aniversário da fundação da CYLC no Grande Palácio do Povo em Beijing.

Xi Jinping disse que a Liga só pode acompanhar o avanço dos tempos, o desenvolvimento da juventude e a inovação prática se tiver a coragem da autorrenovação. Segundo ele, a Liga deve implementar a liderança integral do Partido em todo o processo de trabalho em todas as áreas, avançar bem no caminho do desenvolvimento e concentrar-se na manutenção e fortalecimento do caráter político, avançado e popular, além de promover a própria reforma em profundidade.

O presidente chinês salientou que a Liga deve explorar novas ideias e novos modelos para a construção de suas organizações de base conforme as mudanças do trabalho e da vida da juventude e liderar as federações de jovens e estudantes na defesa da bandeira do patriotismo e socialismo, além de consolidar e expandir constantemente a frente unida patriótica da juventude.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart

