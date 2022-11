Xi Jinping concede Medalha da Amizade para Nguyen Phu Trong

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, concedeu nesta segunda-feira (31) a Medalha da Amizade ao secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, que está em visita à China.

Xi Jinping assinalou que Nguyen Phu Trong é um marxista firme, sendo também um camarada próximo e amigo sincero do Partido Comunista da China. Com seus esforços, os dois partidos e países vêm consolidando constantemente a amizade tradicional, reforçando a confiança política mútua e aprofundando a cooperação pragmática. A medalha representa a amizade nutrida entre o Partido Comunista da China, povo chinês e Nguyen Phu Trong e o povo do Vietnã, simbolizando a relação entre camaradas e irmãos entre as duas nações.

Nguyen Phu Trong disse que a honra mostra a amizade do partido, governo e povo chinês para com o partido, governo, povo e todos os líderes do Vietnã. Ele disse estar disposto a trabalhar para seguir firmemente o caminho socialista, consolidar a relação de camaradas e irmãos, a fim de alcançar em conjunto um futuro ainda mais brilhante.

