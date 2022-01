Xi Jinping conversa com Lukashenko, presidente da Bielorrússia

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou na tarde desta segunda-feira (10) com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

O líder chinês disse que o ano passado foi significativo tanto para a China como para a Bielorrússia, e este ano os dois países comemoram os 30 anos do estabelecimento das relações diplomáticas. Ao longo das três décadas, os laços bilaterais obtiveram grandes avanços e ambos se tornaram parceiros estratégicos abrangentes de confiança mútua e de cooperação de benefícios recíprocos.

A cooperação no quadro do “Cinturão e Rota” está progredindo estavelmente, o volume do comércio bilateral conseguiu um crescimento 50 vezes maior, vários projetos importantes como o Parque Industrial China - Bielorrússia e os trens entre a China e a Europa foram iniciados, além do desenvolvimento da cooperação em áreas mais diversificadas incluindo ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo e serviços médicos, lembrou Xi Jinping.

PUBLICIDADE

Segundo ele, sob as atuais mudanças dramáticas e complicadas internacionais, os dois países se coordenam nos assuntos multilaterais na ONU e em outras instituições e apoiam firmemente os interesses essências um do outro, o que relfete os valores estratégicos da cooperação entre as duas nações. Xi Jinping reiterou a posição de se opor às intervenções exteriores nos assuntos internos da Bielorrússia e de apoiar o país a seguir seu próprio caminho de desenvolvimento. “Os dois lados devem trabalhar para promover os valores comuns de toda a humanidade e orientar a comunidade internacional para valorizar os conceitos de democracia e direitos humanos da forma correta”, salientou o presidente chinês.

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que o país continuará mantendo os contatos estreitos com a China e trabalhando para aprofundar a cooperação no combate ao novo coronavírus, na medicina tradicional chinesa e no comércio e investimento.

PUBLICIDADE