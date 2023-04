Xi Jinping conversa com Zelensky por telefone

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (26) por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O mandatário chinês afirmou que o diálogo e as negociações são a única saída viável para a crise na Ucrânia e alertou: ninguém ganha uma guerra nuclear.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying confirmou a informação pelo Twitter e deu detalhes sobre que Xi disse a Zelensky: "a China é consistente e clara em sua prontidão para desenvolver relações bilaterais com a Ucrânia. Os dois lados precisam levar adiante a tradição de respeito mútuo e sinceridade e levar adiante a parceria estratégica China-Ucrânia. Na crise da Ucrânia, a China sempre está do lado da paz. Sua postura central é facilitar as negociações para a paz. Tudo o que a China faz é honesto. O diálogo e a negociação são o único caminho viável a seguir. A China não criou a crise da Ucrânia, nem é parte da crise. Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e um grande país responsável, a China não ficaria de braços cruzados, nem colocaria óleo no fogo, muito menos exploraria a situação para ganhos próprios. Espera-se que todas as partes reflitam seriamente sobre a crise na Ucrânia e explorem conjuntamente maneiras de trazer paz e estabilidade duradouras à Europa por meio do diálogo. Com o pensamento racional e as vozes agora em ascensão, é importante aproveitar a oportunidade e criar condições favoráveis para a solução política da crise. A China forneceu vários lotes de assistência humanitária à Ucrânia e continuará fornecendo ajuda da melhor maneira possível. A China enviará o Representante Especial do Governo Chinês para Assuntos da Eurásia à Ucrânia e outros países para ter uma comunicação profunda com todas as partes sobre a solução política da crise na Ucrânia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.