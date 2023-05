Xi Jinping cumprimenta trabalhadores chineses pelo Dia do Trabalhador

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, cumprimentou neste domingo (30) os trabalhadores de todo o país pelo Dia Internacional dos Trabalhadores, comemorado nesta segunda-feira, 1º de maio

Xi Jinping lembrou que 2023 é o primeiro ano da aplicação do espírito do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), além de ser um ano chave para a implementação do 14º Plano Quinquenal.

O presidente deseja que todos promovam o espírito dos trabalhadores modelo, façam trabalhos de alta qualidade, trabalhem honesta e diligentemente, estejam determinados a inovar e ousem ser os melhores para impulsionar a modernização chinesa, além de desempenhar importante papel na construção de uma potência e na revitalização da nação chinesa.

Xi Jinping exige que os comitês do Partido e governos em todos os níveis protejam os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores, os ajudem seriamente a resolverem seus problemas e dificuldades e estabeleçam uma atmosfera social de amor ao trabalho e respeito aos trabalhadores.

