Xi Jinping desembarca em Moscou para encontro histórico com Putin

247 - O presidente chinês chegou a Moscou nesta segunda-feira (20) para um encontro histórico com seu homólogo russo, Vladimir Putin. Eles devem se reunir por volta das 16h30 no horário moscovita.

Ao desembarcar em Vnukovo, Xi disse que a China está pronta para se juntar à Rússia para proteger o sistema internacional centrado na ONU e a ordem mundial baseada no direito internacional.

"A China, junto com a Rússia, está pronta para defender resolutamente o sistema internacional centrado na ONU, proteger a ordem mundial baseada no direito internacional e as normas fundamentais das relações internacionais com base nos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, aderir ao verdadeiro multilateralismo, promover a multipolaridade no mundo e a democratização das relações internacionais", disse Xi ao chegar a Moscou.

"Estou confiante de que a visita será frutífera e dará um novo impulso ao desenvolvimento saudável e estável das relações de parceria abrangente e cooperação estratégica entre a China e a Rússia em uma nova era", disse ainda Xi.

A visita é a primeira viagem internacional de Xi depois de sua reeleição para um terceiro mandato como presidente da China no início de março.

Por sua vez, o Kremlin afirmou que um dos temas centrais das conversas será a iniciativa de paz chinesa sobre a Ucrânia.

Antes da visita de Xi, Putin escreveu um artigo para o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, o Diário do Povo.

"É cristalino que a Otan está buscando uma atuação global e tentando penetrar na região da Ásia-Pacífico. É óbvio que há forças persistentemente trabalhando para dividir o espaço Eurasiático em uma rede de 'clubes exclusivos' e blocos militares que serviriam para conter o desenvolvimento de nossos países e prejudicar seus interesses. Isso não funcionará", escreveu Putin.

O presidente russo destacou que, ao contrário de alguns países que reivindicam hegemonia e trazem discórdia à harmonia global, Rússia e China estão literal e figurativamente "construindo pontes" e têm promovido estruturas multilaterais democráticas como a Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e BRICS.

"Na verdade, hoje, as relações Rússia-China são a pedra fundamental da estabilidade regional e global, impulsionando o crescimento econômico e garantindo uma agenda positiva nos assuntos internacionais. Elas fornecem um exemplo de cooperação harmônica e construtiva entre grandes potências", escreveu Putin.

O líder russo disse que Rússia e China estão defendendo uma ordem mundial multipolar mais justa baseada no direito internacional e têm trabalhado para criar um sistema de segurança regional e global aberto e inclusivo que não seja direcionado contra países terceiros.

"Nesse sentido, destacamos o papel construtivo da Iniciativa Global de Segurança da China, que está em linha com as abordagens russas nessa área", escreveu Putin.

O líder russo afirmou que a política dos EUA de simultaneamente dissuadir a Rússia e a China está ficando "mais feroz e agressiva" e que o Ocidente coletivo está "jogando com os destinos de estados e povos inteiros" em sua tentativa de preservar sua "dominância desaparecendo".

"Estamos comprometidos com o princípio da indivisibilidade da segurança, que está sendo grosseiramente violado pelo bloco da Otan. Estamos profundamente preocupados com as ações irresponsáveis e francamente perigosas que ameaçam a segurança nuclear. Rejeitamos sanções unilaterais ilegítimas, que devem ser levantadas", escreveu Putin.

