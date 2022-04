Xi Jinping destaca visão mais ampla na abordagem das causas estratégicas

Discurso do presidente chinês foi feito durante sua visita à província de Hainan, sul da China edit

Rádio Internacional da China - Na recente inspeção na província de Hainan, sul da China, o presidente chinês, Xi Jinping, destacou que as causas estratégicas devem ser tratadas com uma visão mais ampla.

A primeira parada do líder chinês em Hainan foi um laboratório de sementes. A segurança alimentar tem uma importância estratégica para o país, enquanto as sementes funcionam como "chip" da agricultura. No laboratório de sementes, Xi Jinping estimulou os cientistas a conquistarem mais sucessos na ciência agrícola.

Hainan administra dois terços da área oceânica da China, cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, e tem um litoral de 1.823 quilômetros. Durante a inspeção em Hainan, Xi Jinping visitou a Academia de Oceano de Sanya, filiada à Universidade de Oceano da China. Ele disse que é preciso promover a ciência oceânica de forma independente e autônoma, dominar a própria capacidade de produção dos equipamentos avançados de exploração de gás e de petróleo, a fim de garantir a segurança energética do país.

O líder chinês ainda visitou a área da montanha Wuzhishan no Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan e a aldeia de Maona, na comarca de Shuiman, para conhecer a biodiversidade e a proteção ambiental local, assim como a consolidação das conquistas na eliminação da pobreza e o revigoramento rural da província. Durante a inspeção, Xi Jinping assinalou que a proteção ecológica não é só um trabalho para Hainan, mas também uma importância estratégica para todo o país.

No último dia da inspeção em Hainan, no dia 13 de abril, o presidente chinês formulou uma nova exigência para a construção do porto de livre comércio na província, dizendo que ele deve ter uma importância em nível mundial e tornar Hainan um modelo de reforma e abertura da China na nova era.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart

