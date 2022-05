Xi Jinping diz que agrupar países em blocos fechados gerará confrontos e faz defesa do 'verdadeiro multilateralismo'

Apoie o 247

ICL

RT - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na quarta-feira para que comunidade global aderisse ao princípio do verdadeiro multilateralismo nas relações internacionais, alertando que agrupar países em grupos fechados levaria o planeta ao confronto.

"Nosso mundo está enfrentando uma pandemia e mudanças drásticas nunca antes vistas em um século. A globalização econômica está enfrentando ventos contrários e o mundo está entrando em um novo período de volatilidade e transformação", disse o presidente em mensagem por ocasião do 70º aniversário da o estabelecimento do Comitê da China para a Promoção do Comércio Internacional.

"No mundo de hoje, o futuro de todos os países está intimamente ligado. Buscar blocos exclusivos só levará o mundo à divisão e ao confronto", observou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Devemos defender o verdadeiro multilateralismo, adotar uma visão de governança global que inclua ampla consulta, contribuição conjunta e benefícios compartilhados, e mobilizar recursos de todo o mundo para enfrentar os desafios globais e promover o desenvolvimento global”, enfatizou Xi. "Devemos escolher o diálogo em vez do confronto, derrubar muros em vez de erguer muros, buscar integração em vez de desengajamento, escolher inclusão em vez de exclusão e orientar as reformas do sistema de governança global com o princípio da equidade e justiça", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

En esa línea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, llamó el pasado 9 de mayo a abogar por el multilateralismo y defender "decididamente la paz y la tranquilidad mundial", y "preservar los resultados de la victoria" en a segunda Guerra Mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, pediu em 9 de maio para defender o multilateralismo e defender "resolutamente a paz e a tranquilidade mundiais" e "preservar os resultados da vitória" na Segunda Guerra Mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE