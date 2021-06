Xi Jinping diz que China precisa de uma voz que corresponda à sua força nacional e internacional

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, disse que a China precisa "desenvolver uma voz no discurso internacional que corresponda à força nacional abrangente e ao status internacional" do país.

Os principais líderes chineses tiveram na segunda-feira, 31 de maio, uma sessão de estudo em grupo sobre o fortalecimento da capacidade da China para a comunicação internacional. Os dirigentes ouviram especialistas, que afirmaram que o país não deve ficar calado em meio a uma guerra de estigmatização e propaganda lançada pelos EUA e seus aliados. A China tem a confiança para moldar uma "imagem mais confiável, admirável e respeitável".

Xi, que além de presidente da República, é também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, enfatizou a melhoria da capacidade do país de se engajar na comunicação internacional para apresentar uma visão verdadeira, multidimensional e panorâmica da China, informa o Global Times.

