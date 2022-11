Xi Jinping e Díaz-Canel realizam conversações em Pequim

Apoie o 247

247 - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, conversou nesta sexta-feira (25) com Miguel Diaz-Canel Bermudez, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e presidente cubano, informa a Xinhua.

Xi disse que Diaz-Canel é o primeiro chefe de Estado latino-americano e caribenho recebido pela China desde o 20º Congresso Nacional do PCCh realizado no mês passado, o que demonstra plenamente a amizade especial entre os dois países e partidos.

"Cuba é o primeiro país do Hemisfério Ocidental que estabeleceu relações diplomáticas com a República Popular da China. Nossos laços se tornaram um exemplo de solidariedade e cooperação entre países socialistas, bem como um exemplo de assistência mútua sincera entre países em desenvolvimento", disse Xi.

Depois de apresentar os principais resultados do 20º Congresso Nacional do PCCh, Xi enfatizou que o PCCh unirá e liderará o povo chinês para promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes por meio de um caminho chinês para a modernização.

"Não importa o quanto a situação internacional possa mudar, o compromisso da China com a amizade de longo prazo com Cuba não mudará. A determinação da China em apoiar Cuba na busca do socialismo não mudará”, disse Xi.

Xi disse que a China continuará apoiando firmemente Cuba na defesa de sua soberania nacional e na oposição à interferência externa e ao bloqueio, acrescentando que a China está pronta para trabalhar com Cuba para implementar a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global e promover conjuntamente a paz e o desenvolvimento mundial.

