Xi Jinping e Hassan Rouhani mantêm entendimento para enfrentar juntos a Covid-19

O presidente da China, Xi Jinping, manteve uma conversação telefônica com Hassan Rouhani, presidente do Irã sobre assuntos de interesse comum e global

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou hoje (24) por telefone com o presidente iraniano, Hassan Rouhani. Xi Jinping apontou que a China e o Irã se esforçaram em conjunto para lutar contra a epidemia do Covid-19 e obtiveram resultados ativos na cooperação pragmática.

O líder chinês disse que os dois países se apoiam nas questões relacionadas aos interesses essenciais e de grande relevância um do outro, o que consolida vigorosamente a confiança estratégica mútua e defende firmemente a justiça e a equidade internacional.

Xi Jinping destacou que este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas sino-iranianas. A China valoriza muito o relacionamento com o Irã e está disposta a trabalhar junto com a parte iraniana para reforçar a cooperação em todas as áreas e aprofundar a parceria estratégica integral.

De acordo com o líder chinês, a China apoia os apelos razoáveis do Irã sobre o acordo abrangente da questão nuclear iraniana e quer estreitar a coordenação bilateral para garantir os interesses comuns de ambas as partes.

Por sua vez, Rouhani agradeceu a ajuda chinesa para controlar a epidemia do Covid-19 em seu país. O Irã apoia firmemente a política de “uma só China” e a garantia da soberania e integridade territorial chinesa. Deseja também reforçar a cooperação estratégica com a China e ampliar as colaborações em setores como economia, comércio e energia, assim como na construção do Cinturão e Rota.

