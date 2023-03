Xi Jinping e primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, se reúnem em Moscou

Na manhã de 21 de março, horário local, o presidente Xi Jinping se reuniu com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, na Casa do Governo da Federação Russa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na manhã de 21 de março, horário local, o presidente Xi Jinping se reuniu com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, na Casa do Governo da Federação Russa.

O presidente Xi Jinping observou que a China e a Rússia são os maiores vizinhos um do outro e parceiros estratégicos abrangentes de coordenação. O crescimento sólido e constante dos laços bilaterais é consistente com a lógica histórica de nosso relacionamento e os interesses fundamentais de nossos povos.

Na China, o 20º Congresso Nacional do PCC foi realizado com sucesso. Novos dirigentes das instituições estatais foram eleitos nas recentes “duas sessões”. O PCCh, todo o país e o povo chinês estão mais unidos do que nunca e avançando em todas as frentes ao longo do caminho chinês para a modernização.

O novo governo chinês valoriza profundamente a parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia e está pronto para trabalhar com o lado russo por meio de canais de intercâmbio institucionalizados, como o mecanismo de reuniões regulares entre o primeiro-ministro chinês e o primeiro-ministro russo para alcançar novos objetivos e alcançar novos resultados na cooperação bilateral.

O presidente Xi Jinping enfatizou que, desde o ano passado, a cooperação prática geral entre a China e a Rússia manteve um sólido ímpeto de crescimento em meio ao complexo ambiente externo.

A China continua sendo o maior parceiro comercial da Rússia por 13 anos consecutivos. Nossa cooperação energética tem se aprofundado continuamente, progressos sólidos foram feitos em grandes projetos estratégicos e o aumento dos intercâmbios interpessoais, culturais e subnacionais nos aproximou ainda mais.

É importante que ambos os lados trabalhem juntos para ampliar e melhorar a qualidade de nossa cooperação econômica e comercial, promover a liberalização e facilitação do comércio e do investimento e manter as cadeias industriais e de suprimentos seguras e estáveis.

Os dois lados podem alavancar totalmente o papel dos principais projetos de conectividade para estimular o crescimento, salvaguardar conjuntamente nossa segurança energética e expandir o intercâmbio econômico e comercial bilateral. Podemos aumentar a cooperação em pesquisa científica e inovação e promover o progresso sustentado em nossa cooperação. Precisamos trabalhar para o sucesso contínuo dos anos de intercâmbio esportivo sino-russo em 2022 e 2023 com mais atividades a serem realizadas de forma bem planejada. A China atribui grande importância à busca de sinergia entre a Iniciativa do Cinturão e Rota e a União Econômica da Eurásia (EAEU) e está pronta para trabalhar com a Rússia e outros estados membros da EAEU para implementar totalmente o Acordo de Cooperação Econômica e Comercial entre a China e a EAEU e aprofundar cooperação regional a um nível superior.

O primeiro-ministro Mishustin disse que conduziu quase todos os membros importantes do gabinete do governo russo à reunião com o presidente Xi hoje para receber calorosamente o presidente Xi em sua visita de estado à Rússia. O presidente Xi escolheu a Rússia como o primeiro país a visitar após sua reeleição, o que carrega um significado extraordinário e reflete plenamente o quão especiais são as relações Rússia-China na nova era. O crescimento das relações Rússia-China está no nível mais alto da história, o que é propício para melhor defender o multilateralismo e promover um mundo multipolar na atual situação internacional. O mecanismo de reuniões regulares entre o primeiro-ministro chinês e o primeiro-ministro russo é único no mundo.

A Rússia espera ter estreita coordenação e cooperação com o novo governo chinês, implementando com seriedade os entendimentos comuns alcançados pelos dois chefes de estado e fortalecendo a parceria estratégica abrangente de coordenação entre os dois países. A Rússia está disposta a intensificar a cooperação com a China em investimento e comércio, energia, gás natural, uso pacífico de energia nuclear, aviação e aeroespacial, inovação científica e tecnológica, transporte e logística transfronteiriça e fortalecer a comunicação e a cooperação em questões como a segurança das cadeias de abastecimento e industriais e a segurança alimentar. Ele expressou esperança de que os dois lados aprimorem ainda mais os intercâmbios e a cooperação entre as pessoas em áreas como cultura, juventude e esportes.

Cai Qi, Wang Yi, Qin Gang e sete vice-primeiros-ministros da Federação Russa, entre outros, estiveram presentes na reunião.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.