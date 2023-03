Xi Jinping e Putin realizam conversações

Com os esforços conjuntos dos dois lados, as relações China-Rússia cresceram edit

247 - Na tarde de 21 de março, horário local de Moscou, o presidente Xi Jinping teve conversações abertas com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin.

O presidente Xi destacou que, com os esforços conjuntos dos dois lados, as relações China-Rússia mantiveram um ímpeto de crescimento robusto, sólido e estável. Os dois países desfrutaram do aprofundamento da confiança política mútua, convergência de interesses e entendimento entre os povos, e avançaram na cooperação em comércio, investimento e energia, e em intercâmbios entre pessoas e níveis subnacionais. Ontem à noite e esta manhã, ele teve um bom intercâmbio com o presidente Putin e o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, e eles chegaram a vários entendimentos comuns importantes. A cooperação China-Rússia está cobrindo mais áreas, construindo maior consenso e entregando colheitas antecipadas. Mais cooperação está sendo avançada de forma abrangente.

A China está no primeiro ano de implementação total dos princípios orientadores estabelecidos pelo 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e promoverá um novo paradigma de desenvolvimento em um ritmo mais rápido, promoverá o desenvolvimento de alta qualidade e promoverá a modernização chinesa em todos os aspectos. respeitos. A Rússia está perseguindo suas metas de desenvolvimento nacional até 2030. Os dois lados precisam intensificar a comunicação e a coordenação para novos e maiores progressos na cooperação prática. O Presidente Xi expressou sua disposição de trabalhar com o Presidente Putin para fornecer orientação e instruções para as relações bilaterais e cooperação prática para impulsionar o desenvolvimento e o rejuvenescimento de ambos os países.

