Xi Jinping e Putin reforçam aliança e prometem apoio mútuo

Xinhua - Em conversa com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente chinês Xi Jinping observou que no fim de junho a Rússia realizou com sucesso um desfile militar na Praça Vermelha para comemorar o 75º aniversário da vitória da Grande Guerra Patriótica, demonstrando ao mundo sua firme determinação em lembrar a história e garantir a paz.

Recentemente, a Rússia realizou um referendo e aprovou um conjunto de emendas constitucionais por uma grande maioria dos votos, disse Xi, acrescentando que isto reflete plenamente o apoio do povo russo ao governo russo e a aprovação de sua filosofia de governança.

Como sempre, a China apoiará firmemente o caminho de desenvolvimento da Rússia que se adapta às suas próprias condições nacionais e apoiará firmemente a Rússia na aceleração de seu desenvolvimento e revitalização, disse o presidente chinês.

Observando que a situação internacional está mudando rapidamente, Xi enfatizou que é muito necessário que a China e a Rússia, como parceiros estratégicos abrangentes, fortaleçam a comunicação e a cooperação estratégicas.

Ele acrescentou que a parte chinesa está disposta a continuar trabalhando com a parte russa em firme apoio mútuo, rejeitar a sabotagem e a intervenção externas, preservar bem suas respectivas soberanias, direitos de segurança e de desenvolvimento, além de salvaguardar seus interesses comuns.

Xi destacou que, no momento mais difícil da luta contra a pandemia da Covid-19, a China e a Rússia se apoiaram e se ajudaram, o que enriqueceu ainda mais o significado estratégico de suas relações na nova era.

Ao lidar com a epidemia do coronavírus por um período relativamente longo, os dois lados devem explorar meios flexíveis e diversos para acelerar a retomada do trabalho e da produção em todas as áreas de cooperação bilateral, sugeriu o presidente chinês.

Ele acrescentou que eles também devem aproveitar a oportunidade do Ano da Inovação Científica e Tecnológica China-Rússia para acelerar a colaboração nas áreas como tecnologia avançada, pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos, assim como biossegurança, a fim de elevar continuamente os laços China-Rússia a níveis mais altos e impulsionar seu respectivo desenvolvimento em benefício de ambos os povos.

Xi disse que a China está disposta a trabalhar com a Rússia para intensificar continuamente a coordenação dentro das Nações Unidas e outras estruturas multilaterais, salvaguardar o multilateralismo, se opor ao hegemonismo e ao unilateralismo, defender a justiça e a equidade internacionais e dar maiores contribuições para melhorar a governança global e promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

De sua parte, Putin disse que a grande maioria dos votos pelas emendas constitucionais no referendo recente ajudará a Rússia a manter a estabilidade política a longo prazo, defender melhor a soberania nacional e se opor à interferência estrangeira.

Ele acrescentou que a Rússia e a China valorizam sua própria soberania e segurança nacionais e se apoiaram firmemente o tempo todo, como foi demonstrado mais uma vez pelo apoio mútuo nos momentos difíceis da pandemia e pela participação recente da guarda de honra do Exército de Libertação Popular da China no desfile da Praça Vermelha da Rússia.

As relações Rússia-China estão no seu melhor momento, disse Putin, enfatizando que a Rússia apoia firmemente os esforços da China para salvaguardar a segurança nacional na Região Administrativa Especial de Hong Kong, se opõe a todos os tipos de ações provocativas que violam a soberania da China e acredita que a China é plenamente capaz de garantir a prosperidade e a estabilidade a longo prazo em Hong Kong.

Observando que a Rússia considera suas relações com a China como a prioridade da política externa, ele disse que seu país está disposto a trabalhar com a China para promover continuamente a cooperação prática bilateral em várias áreas, fortalecer a comunicação e a coordenação estratégicas sob as estruturas como a Organização de Cooperação de Shanghai e Nações Unidas e salvaguardar a estabilidade e a segurança estratégicas globais.

Além disso, o presidente russo demonstrou solidariedade pelas inundações e desastres geológicos em vários lugares do sul da China, com Xi expressando sua gratidão por isso.

