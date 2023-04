Xi Jinping envia condolências a Angola por mortes devido às fortes chuvas

Em nome do governo e do povo chinês, o presidente Xi Jinping lamentou as vítimas fatais e estendeu sincera solidariedade às famílias edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, enviou nessa quinta-feira (27) mensagem de condolências ao presidente de Angola, João Lourenço, pelas vidas perdidas nas fortes chuvas que atingiram o país africano.

Na manifestação, Xi Jinping disse que ficou surpreso ao saber das grandes precipitações registradas em muitas regiões do país, incluindo a capital Luanda, causando um grande número de mortos e feridos, além de danos materiais.

Em nome do governo e do povo chinês, o presidente lamentou as vítimas fatais e estendeu sincera solidariedade às famílias, aos feridos e aos habitantes das áreas afetadas. O líder chinês acredita que Angola superará certamente as dificuldades e reconstruirá as habitações.

