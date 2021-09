Xi Jinping envia congratulações a Kim Jong-un pelo 73º aniversário da fundação da RPDC

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês e secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, enviou nesta quinta-feira (9) congratulações ao secretário-geral do Partido do Trabalho da Coreia e presidente da Comissão dos Assuntos Estatais da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong-un, pelo 73º aniversário da fundação da RPDC.

Em sua mensagem, Xi Jinping lembrou que, ao longo dos 73 anos da RPDC, o Partido dos Trabalhadores da Coreia tem unido e liderado o povo coreano para promover a causa socialista e alcançar grandes êxitos por meio de esforços incansáveis. “Sendo camaradas e amigos, estamos sinceramente felizes por testemunhar tudo isso”, disse o líder chinês, acrescentando que sob a firme liderança do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia, dirigido pelo camarada secretário-geral, o povo coreano trabalhará por um país melhor.

Xi Jinping salientou a tradicional e firme amizade China-RPDC como uma valiosa riqueza de ambas as partes e se comprometeu a promover as relações duradouras de amizade e cooperação para um patamar mais alto, de forma a beneficiar os dois países e povos.

