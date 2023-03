Xi Jinping envia congratulações para presidente eleito nigeriano

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste sábado (4) uma mensagem de felicitações para Bola Tinubu pela sua eleição como o presidente da Nigéria.

O líder chinês apontou que a Nigéria é um parceiro estratégico importante da China na África. Nos últimos anos, os dois países mantêm uma boa tendência de desenvolvimento do relacionamento e obtiveram êxitos frutíferos de cooperação pragmática em diversas áreas. Ambos os lados também se apoiam mutuamente nas questões de interesses essenciais e grandes preocupações e cooperam estreitamente para lidar com assuntos regionais e internacionais. A parte chinesa atribui alta importância aos laços bilaterais e quer trabalhar junto com a Nigéria para impulsionar a parceria estratégica para um novo patamar.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Gabriela Nascimento

