Xi Jinping envia mensagem de condolências pelo falecimento do ex-presidente grego

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na sexta-feira uma mensagem de condolência para a presidente grega, Katerina Sakellaropoulou, pelo falecimento do ex-presidente grego Karolos Papoulias.

Expressando profundas condolências em nome do governo e do povo da China, Xi disse que Papoulias foi um político extraordinário e líder da Grécia, e também um velho amigo do povo chinês.

Papoulias há muito se comprometeu a aprofundar a amizade China-Grécia, promoveu ativamente a cooperação prática bilateral em vários campos e apoiou firmemente Beijing na realização dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 e dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, fazendo contribuições importantes para o desenvolvimento da parceria estratégica abrangente bilateral, lembrou.

Xi acrescentou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Grécia e está disposto a trabalhar com Sakellaropoulou para aprofundar a amizade tradicional entre os dois países e buscar novas conquistas na cooperação bilateral em todas as áreas para beneficiar ambos os países e seus povos.

