Xi Jinping envia mensagem de condolências pelo falecimento do ex-primeiro-ministro japonês Abe

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no sábado (9) uma mensagem de condolências ao primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pelo falecimento do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Em nome do governo e do povo chinês, e em seu próprio nome, o presidente chinês, Xi Jinping, expressou profundas condolências pela morte prematura do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe e ofereceu solidariedade à família de Abe.

No mesmo dia, o presidente Xi Jinping e sua esposa, a professora Peng Liyuan, enviaram uma mensagem de condolências à esposa de Abe, Akie Abe.

