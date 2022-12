Apoie o 247

247 - No transcurso do 70º aniversário do lançamento das campanhas patrióticas de saúde, Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, deu uma instrução importante e destacou que, ao longo dos últimos 70 anos, sob a liderança do Partido Comunista, as campanhas patrióticas de saúde têm como foco a saúde das pessoas e priorizado a prevenção, desempenhando um importante papel na mudança da paisagem urbana e rural e no saneamento, respondendo com eficácia às principais doenças infecciosas e melhorando o nível de gestão social da saúde. A informação é da agência notiiosa Xinhua.

Ele espera que os camaradas da frente patriótica nacional de saúde e saneamento sempre permaneçam comprometidos com suas aspirações e missões originais, herdm e levem adiante as boas tradições, diversifiquem os conteúdos de trabalho, inovsem os métodos de trabalho e ofereçam novas contribuições para a construção de uma China Saudável.

Xi Jinping enfatizou que no momento a prevenção e o controle da epidemia de covid-19 na China estão enfrentando novas situações e novas tarefas, e é necessário realizar campanhas patrióticas de saúde mais direcionadas e aproveitar ao máximo os pontos fortes que essas campanhas podem reunir na organização e mobilização. As pessoas devem ser orientadas a aprender ativamente conhecimentos de saúde, dominar habilidades de saúde, desenvolver bons hábitos de higiene pessoal, praticar um estilo de vida civilizado e saudável e construir uma linha de defesa social para prevenção e controle de epidemias com milhares de pequenos ambientes civilizados e saudáveis, para proteger efetivamente a segurança e a saúde das pessoas, disse Xi.

O primeiro-ministro Li Keqiang destacou que, nos últimos 70 anos, conquistas notáveis foram alcançadas em tais campanhas com a participação do povo, que desempenharam um papel importante na proteção da saúde das pessoas e são um grande projeto para o povo. Li disse que o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era deve ser estudado como o guia para implementar as decisões e arranjos do Comitê Central do PCCh e do Conselho de Estado na realização de campanhas patrióticas de saúde. A prevenção deve ser mantida como prioridade e os mecanismos e métodos de trabalho devem ser inovadores para melhorar ainda mais o ambiente e o saneamento nas áreas urbanas e rurais e promover a educação para a saúde, de modo a dar novas contribuições para a construção de uma China Saudável.

Atualmente, a China está otimizando suas medidas ajustadas de prevenção e controle da covid de maneira ordenada. Devemos aproveitar ao máximo nossos pontos fortes para manter todas as partes relevantes motivadas em sua resposta à epidemia de maneira científica. Os governos em todos os níveis devem redobrar seus esforços para garantir o acesso das pessoas a serviços médicos e materiais antiepidêmicos, de modo a proteger a saúde e a segurança das pessoas.

As campanhas patrióticas de saúde são uma prática bem-sucedida de nosso Partido na aplicação da linha de massas ao trabalho no setor de saúde e prevenção de doenças. Nas últimas sete décadas, as campanhas foram realizadas sob a liderança dos comitês do Partido, guiadas pelos governos, com esforços coordenados de todos os vários departamentos e participação de toda a sociedade. Aderindo ao conceito de "grande saúde", esforços foram feitos para resolver os problemas na origem na realização de tais campanhas, com a obtenção de progressos notáveis.

