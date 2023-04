Xi Jinping felicita Miguel Díaz-Canel Bermúdez pela reeleição em Cuba

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quinta-feira (20) uma mensagem de felicitações ao primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por sua reeleição como presidente do país.

O líder chinês apontou que a relação China-Cuba está atualmente operando em alto nível e registra constantemente novos avanços. Em novembro do ano passado, o presidente cubano fez uma visita de Estado bem-sucedida à China. Os dois lados alcançaram consensos importantes para aprofundar continuamente as relações amistosas na nova era.

A parte chinesa atribui alta importância aos laços bilaterais e espera manter uma comunicação estreita com Miguel Díaz-Canel Bermúdez, buscando fortalecer a orientação política nas relações entre os dois partidos e países, para construir, de mãos dadas, uma comunidade de futuro compartilhado China-Cuba.

