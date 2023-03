Xi Jinping garante terceiro mandato como presidente da China

Apoie o 247

247 - O Congresso Nacional do Povo Chinês - a autoridade estatal suprema do país - reelegeu na sexta-feira por unanimidade Xi Jinping como presidente da China para um terceiro mandato de cinco anos, de acordo com os resultados da votação.

Xi se torna o primeiro político chinês a ser eleito presidente da China da RPC pela terceira vez

Xi também foi reeleito presidente da Comissão Militar Central da China.

A votação decorreu na manhã desta sexta-feira, na terceira sessão plenária da primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, em Pequim.

Xi foi eleito pela primeira vez como presidente da China no 12º Congresso Nacional do Povo em 2013 e depois foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos no 13º Congresso Nacional do Povo em 2018.

O Congresso também elegeu o primeiro vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng, como o novo vice-presidente do país, de acordo com os resultados da votação. (Com Sputnik).

