Xi Jinping incentiva promoção da prosperidade comum em meio ao desenvolvimento de alta qualidade

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de promover a prosperidade comum, em meio ao desenvolvimento de alta qualidade, e de prevenir e resolver os principais riscos financeiros.

Ao presidir na terça-feira (17) uma reunião da Comissão Central para Assuntos Financeiros e Econômicos, Xi Jinping disse que a prosperidade comum é uma exigência essencial do socialismo e também uma característica distinta da modernização chinesa.

Segundo o presidente, é preciso seguir a filosofia de desenvolvimento centrado no povo e promover a prosperidade comum em meio ao desenvolvimento de alta qualidade. As finanças são o núcleo da economia moderna, relacionando-se ao desenvolvimento e à segurança do país. Por causa disso, é necessário observar os princípios do mercado e da administração baseada na lei e prevenir e resolver de forma coordenada os principais riscos financeiros.

