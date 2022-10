Xi Jinping leva liderança do PCCh a antiga base revolucionária

Eles visitaram o local onde foi realizado o 7º Congresso Nacional do PCCh, uma antiga residência do falecido líder chinês Mao Zedong edit

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), liderou membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh na quinta-feira em uma visita a Yan'an, uma antiga base revolucionária na Província de Shaanxi, no noroeste da China.

Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, estava acompanhado por Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi.

Eles visitaram o local onde foi realizado o 7º Congresso Nacional do PCCh, uma antiga residência do falecido líder chinês Mao Zedong, e uma exposição no Salão Memorial Revolucionário de Yan'an, que retrata a história dos 13 anos em que o Comitê Central do PCCh esteve sediado em Yan'an.

