Xi Jinping oferece ajuda à Índia: 'A China está disposta a fortalecer a cooperação'

Sputnik - O presidente chinês, Xi Jinping, ofereceu ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ajuda para combater a pandemia do coronavírus, nesta sexta-feira (30).

"A China está disposta a fortalecer a cooperação com a Índia na luta contra a pandemia, bem como fornecer apoio e assistência", disse o presidente chinês em mensagem enviada ao líder indiano, conforme noticiado pela agência chinesa de notícias Xinhua.

Xi Jinping observou que está preocupado com a situação epidemiológica na Índia e, em nome do governo chinês, expressou seu apoio ao povo e às autoridades do país.

A Índia se tornou nas últimas semanas o epicentro da pandemia do coronavírus. Nesta sexta-feira (30), o país registrou o oitavo recorde de níveis máximos de novas infecções diárias, com 386.452 novos casos positivos registrados nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, o país asiático detectou mais de 18,7 milhões de casos de coronavírus, incluindo cerca de 15,3 milhões de recuperações e mais de 208 mil mortes.

