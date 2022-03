Xi Jinping ordena que todos os esforços sejam feitos para o resgate após queda de avião

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou que todos os esforços sejam feitos para a realização da busca e resgate depois que um avião de passageiros com 132 pessoas a bordo caiu na Região Autônoma da Etnia Zhuang de Guangxi, sul da China, na tarde desta segunda-feira (21).

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse que ficou chocado ao saber sobre o incidente envolvendo o voo MU5735 da China Eastern Airlines. Ele ordenou a inicialização imediata do mecanismo de resposta a emergências, também pediu o máximo de esforços possível na busca e resgate e no tratamento adequado das consequências.

O presidente também exigiu rapidez para identificar a causa do acidente e reforçar a revisão de segurança para garantir a segurança absoluta do setor de aviação civil e da vida das pessoas.

O primeiro-ministro, Li Keqiang, também deu uma instrução pedindo esforços para buscar possíveis sobreviventes, socorrer feridos e divulgar informações relativas de forma oportuna e precisa.

