Xi Jinping parabeniza Emmanuel Macron pela reeleição

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, enviou na segunda-feira (25) uma mensagem de felicitação para Emmanuel Macron pela vitória nas eleições presidenciais da França.

O líder chinês lembrou que, nos últimos cinco anos, a parceria estratégica integral entre a China e a França mantiveram um desenvolvimento de alta qualidade. Os dois países vêm aprofundando as cooperações pragmáticas em todas as áreas, lutando em conjunto contra a pandemia, defendendo o multilateralismo, aperfeiçoando a governança global e fazendo novas contribuições tanto para as relações sino-europeias, como para a paz, a estabilidade e a prosperidade do mundo.

O presidente chinês enfatizou que, perante as profundas e complicadas mudanças das situações internacionais, o desenvolvimento sadio das relações sino-francesas tem um significado estratégico mais destacado. Xi Jinping quer trabalhar junto com Macron, sob os princípios de independência e autonomia, entendimento mútuo, visão de longo prazo, benefício recíproco e ganha-ganha, para promover as relações bilaterais a um novo patamar e beneficiar os povos dos dois países e do mundo inteiro.

