Xi Jinping participa da 6ª Cúpula China-Rússia-Mongólia

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou no dia 15 em Samarkand, segunda maior cidade do Uzbequistão, da 6ª Cúpula China-Rússia-Mongólia. O presidente russo, Vladmir Putin, e o presidente mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh, também estavam presentes.

Na ocasião, o líder chinês disse que a cooperação trilateral entre a China, a Rússia e a Mongólia é muito vigorosa e com resiliência. Mesmo com o impacto da pandemia, as cooperações entre os três países nunca pararam e alcançaram resultados positivos.

Para o futuro do mecanismo trilateral, Xi Jinping apresentou quatro propostas, sendo elas: persistir na direção correta para aprofundar a confiança política mútua, aumentar o apoio mútuo e reforçar a coordenação nos assuntos internacionais e regionais; melhorar as cooperações dentro do quadro da Organização de Cooperação de Shanghai; aplicar bem o consenso de construir o corredor econômico China-Mongólia-Rússia; promover a liquidação em moedas locais no comércio entre os três países.

Putin afirmou que, sendo países vizinhos, a Rússia, a China e a Mongólia devem se entender, se apoiar e fortalecer integralmente as cooperações trilaterais. Segundo ele, é preciso promover intercâmbios de empresários para conseguir mais progressos cooperativos nos setores de comércio, investimento, proteção ambiental, energias, ferrovias e turismo, entre outros.

Khürelsükh disse que é muito importante fortalecer as cooperações entre os três países perante a complicada situação internacional. A Mongólia, segundo ele, quer trabalhar junto com a China e a Rússia para alcançar mais êxitos nas cooperações em diversas áreas.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.