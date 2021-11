Xi Jinping pede ações fortes para assegurar uma logística moderna nas forças armadas

Líder chinês pede que as forças armadas do país acelerem o desenvolvimento de alta qualidade edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu às forças armadas do país que acelerem o desenvolvimento de alta qualidade para assegurar uma logística moderna.

Xi Jinping, que é também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações na reunião sobre a logística militar, realizada em Pequim nestas segunda e terça-feira (23).

O líder chinês espera que sejam acelerados os avanços para garantir sistemas logístico e de gestão de ativos modernos para as forças armadas promoverem o desenvolvimento de alta qualidade da área, a fim de fornecer um forte apoio à concretização das metas estabelecidas para o Centenário do Exército de Libertação do Povo Chinês, em 2027.

