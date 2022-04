Xi Jinping pede consolidação de instalação de ponta para lançamento de naves espaciais

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente Xi Jinping exigiu esforços para elevar o Local de Lançamento de Naves Espaciais de Wenchang, na Província de Hainan, no sul da China, aos padrões de ponta mundiais.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações quando inspecionou o local na terça-feira.

Ele estendeu saudações a todos os funcionários e pediu que eles assumam sua responsabilidade e sejam corajosos para inovar e fazer novos avanços.

