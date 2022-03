Xi Jinping pede "contenção máxima" ao falar sobre guerra na Ucrânia

Apoie o 247

PEQUIM, 8 Mar (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta terça-feira "contenção máxima" na Ucrânia e disse que a China "está magoada por ver as chamas da guerra reacenderem na Europa", informou a mídia estatal, em sua declaração mais forte até o momento em o conflito.



Xi, falando em uma reunião virtual com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, disse que os três países devem apoiar conjuntamente as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

Xi descreveu a situação na Ucrânia como "preocupante" e disse que a prioridade deve ser impedir que ela aumente ou "fique fora de controle", disse a CCTV segundo ele.



Ele também disse que a França e a Alemanha devem fazer esforços para reduzir os impactos negativos da crise e expressou preocupação com o impacto das sanções na estabilidade das finanças globais, fornecimento de energia, transporte e cadeias de suprimentos.



A China, que se recusou a condenar as ações da Rússia na Ucrânia ou chamá-las de invasão, expressou repetidamente sua oposição ao que descreve como sanções ilegais à Rússia.



A amizade da China com a Rússia, reforçada no mês passado quando o presidente Vladimir Putin participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim no mesmo dia em que os países declararam uma parceria estratégica "sem limites", tornou-se difícil para a China à medida que a guerra na Ucrânia aumenta.

Moscou descreve suas ações na Ucrânia como uma "operação especial" para desarmar seu vizinho e destituir líderes que chama de neonazistas. A Ucrânia e seus aliados ocidentais chamam isso de pretexto infundado para uma invasão para conquistar um país de 44 milhões de pessoas.

