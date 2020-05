Xi Jinping pede que China fortaleça rede de proteção à saúde pública

247 - Xi Jinping, presidente da China, secretário-secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista e presidente da Comissão Militar Central, pediu o fortalecimento da rede de saúde pública, ao se dirigir aos legisladores da Província de Hubei, durante sessão do Parlamento chinês.

Xi enfatizou a reforma do sistema de prevenção e controle de doenças; o aumento da capacidade de monitoramento de epidemias, de alerta precoce e resposta a emergências; o aperfeiçoamento do sistema de tratamento para grandes epidemias; e a melhora de leis e regulamentos relacionados a emergências de saúde pública, informa a Xinhua.

Ele elogiou as contribuições vitais e os enormes sacrifícios feitos pelo povo de Hubei e sua capital Wuhan na luta contra a Covid-19 e expressou seu sincero agradecimento.

Observando a disseminação contínua do vírus no exterior, casos de cluster em algumas áreas domésticas, casos esporádicos em Hubei e aumentos diários de novas infecções assintomáticas, Xi instou esforços contínuos para impedir casos importados e o ressurgimento doméstico para garantir que o progresso duramente conquistado na contenção epidêmica não se perca.

Xi disse que a tarefa mais imperativa para Hubei é fazer todos os esforços para coordenar a prevenção e o controle da Covid-19 e o desenvolvimento econômico e social, enfatizando a atenção estreita ao tratamento das possíveis "síndromes pós-epidêmicas".

Os sistemas de saúde pública e de serviço médico da China desempenharam seus papéis-chave no manejo da epidemia, mas alguns elos fracos e inadequações também foram expostos, disse Xi, pedindo esforços imediatos para corrigi-los.

Observando que a prevenção é a estratégia de saúde mais econômica e eficaz, Xi enfatizou a prevenção mais direcionada e eficaz e o cumprimento das responsabilidades de relatar epidemias de doenças infecciosas e emergências de saúde pública.

A chave para o monitoramento de epidemias e alertas precoces está na pontualidade e precisão, disse Xi, pedindo a melhoria do mecanismo de monitoramento de doenças de causas desconhecidas e incidentes de saúde anormais, e o estabelecimento de um sistema inteligente de gatilhos multipontos para alerta precoce, entre outros.

Xi ordenou o fortalecimento da capacitação para lidar com grandes epidemias e a organização de exercícios e treinamento.

Ele também falou da necessidade de construir infraestruturas, incluindo centros médicos nacionais e centros regionais de tratamento médico, e da necessidade de impulsionar o sistema de leis e regulamentos de saúde pública.

Xi pediu a adoção da filosofia de administração completa do ciclo de vida em todo o processo de planejamento urbano, construção e administração, um desenvolvimento mais rápido de um sistema de saúde pública que se encaixe na urbanização que cresce rapidamente do país e nas cidades densamente povoadas e esforços consistentes para melhorar os ambientes de vida nas áreas rurais.

Ele enfatizou a promoção e a manutenção de várias práticas, incluindo uso de máscaras, triagem de lixo, distanciamento social e reservas online para visitas a hospitais, que se tornaram uma norma social na China.

