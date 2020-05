Xi Jinping pede sinergia global na luta contra coronavírus

247 - O presidente Xi Jinping disse que a pandemia da covid-19 mais uma vez provou que construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade é o único caminho certo, acrescentando que a solidariedade e a cooperação são as armas mais poderosas na luta, que envolve o bem-estar de toda a humanidade e o desenvolvimento e prosperidade do mundo.

Países em todo o mundo, sugeriu Xi, devem fortalecer a cooperação para superar as dificuldades atuais e salvaguardar a pátria comum da humanidade.

As declarações de Xi foram feitas durante conversação por telefone com o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, informa a Xinhua.



