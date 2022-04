Xi Jinping preside reunião sobre acidente aéreo do voo MU5735

O secretário-geral do Partido, Xi Jinping, deu instruções imediatas para socorrer as vidas e investigar a razão da tragédia edit

Rádio Internacional da China - O Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCCh) convocou, nesta quinta-feira (31), uma reunião para ouvir o relatório da resposta emergencial ao acidente aéreo do voo MU5735 da China Eastern Airlines.

O Comitê Central do Partido deu muita atenção ao acidente. O secretário-geral do Partido, Xi Jinping, deu instruções imediatas para socorrer as vidas e investigar a razão da tragédia. Na reunião, foi pedido para se fazer adequadamente o trabalho de transferência das vítimas e seus pertences aos familiares, realizar investigações e organizar especialistas de diversas áreas na análise dos dados e destroços do avião, a fim de investigar o mais rápido possível as razões do acidente.

