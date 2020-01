Xi Jinping propõe aperfeiçoar sistema de governo da China

O presidente da China Xi Jinping publicou na primeira edição deste ano da revista do Partido Comunista um artigo defendendo aperfeiçoar o sistema de governo socialista com características chinesas edit

247 - Em artigo publicado na revista do Partido Comunista da China (PCCh), o presidente Xi Jinping destacou que a decisão adotada na 4ª sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh realizada em outubro respondeu à principal questão política sobre o que a China deve sustentar, consolidar, melhorar e desenvolver em termos do sistema de Estado e o sistema do país para a governança.

Ao assinalar a importância da firme confiança no sistema do socialismo com características chinesas, o artigo destaca que as vantagens institucionais são as maiores vantagens de um país e a competição de diferentes sistemas é a mais fundamental entre os países, informa a agência Xinhua.

O artigo ressalta a importância de defender e consolidar com firmeza o sistema de socialismo com características chinesas, e o sistema de governança da Chin.